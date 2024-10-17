Помощь спасателей понадобилась 200-килограммовому мужчине на северо-востоке Москвы

Помощь экстренных служб потребовалась 200-килограммовому мужчине на Енисейской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, у жителя произошла декомпенсация.
Термин «декомпенсация» обозначает нарушение в функционировании одного или нескольких органов. Что именно произошло, пока не известно.
К месту происшествия выехала скорая. По данным источника, мужчину удалось спасти. Информация о состоянии пациента не поступала.
Ранее женщину весом более 250 килограммов с трудом госпитализировали в Зеленограде. У нее диагностировали сердечную недостаточность.
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