Помощь спасателей понадобилась 200-килограммовому мужчине на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: медики прибыли на помощь мужчине весом 200 кг в Москве

Помощь экстренных служб потребовалась 200-килограммовому мужчине на Енисейской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, у жителя произошла декомпенсация.

Термин «декомпенсация» обозначает нарушение в функционировании одного или нескольких органов. Что именно произошло, пока не известно.

К месту происшествия выехала скорая. По данным источника, мужчину удалось спасти. Информация о состоянии пациента не поступала.

Ранее женщину весом более 250 килограммов с трудом госпитализировали в Зеленограде. У нее диагностировали сердечную недостаточность.