В Москве в запертой на жаре машине нашли 6 щенков черной заводчицы

В Москве в запертой машине в жару нашли шесть щенков, один погиб

В московском ЖК «Мещерский лес» жители обнаружили в припаркованной машине шесть щенков. Они рассказали 360.ru, что животные могли просидеть в закрытом автомобиле в 30-градусную жару всю ночь.

«На утренней прогулке с собакой услышала из машины лай. У первых очередей стоит автомобиль, в нем никого нет, а в багажнике в переноске лает собака, возможно, даже не одна, а две. В течение 10 минут никто не вышел, наверное, животные всю ночь находились там», — предположила очевидица.

Жители вызвали полицию и МЧС, но спасатели отказались вскрывать машину без владельца. Через два с половиной часа к автомобилю вышла женщина и забрала щенков. К тому моменту один из них уже не подавал признаков жизни. Жители узнали в ней заводчицу, которая продает щенков через сервис объявлений.

«Это черная заводчица, всем про нее известно в нашем ЖК. Для нее щенки — живой товар. Она продает их больных, они умирают у новых хозяев», — сообщили соседи.

По словам очевидцев, женщину и ее сына не раз уличали в жестоком обращении с животными: мальчик пинал щенков и наступал им на лапы. Жители написали заявление в полицию и требуют провести проверку.

В декабре в Подмосковье спасли корги, которую выбросили в мусорку. Предположительно, недобросовестные заводчики решили избавиться от нее, потому что собака больше не могла рожать.