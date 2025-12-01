Сегодня 14:22 Без матки больше не нужна. Корги выкинули на помойку в Малаховке В Малаховке заводчики выбросили корги в мусорный контейнер 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Общество

Семья

Андрей Воробьев

Соцсети

Врачи

Женщины

Собаки

Животные

История

Полиция

Мусор

Кошки

В Малаховке в Московской области пытались жестоко убить корги. Собаку выбросили в контейнер на улице и завалили мешками. Она чуть не погибла от переохлаждения. Сейчас у животного новые хозяева, его назвали Юта. О чудесном спасении — в материале 360.ru.

Живая корги в мусорном контейнере Впервые о произошедшем сообщила очевидица в соцсетях. Собаку нашли в контейнере возле Летнего парка. Она чудом осталась жива. По мнению местных жителей, питомца специально выбросили в безлюдном месте без камер, чтобы избежать ответственности. Сейчас решают вопрос о подаче заявления в полицию. Еще жители намерены написать жалобу губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Собаку спасла местная жительница, которая заметила контейнер с ней у мусорки. Сейчас с питомцем все хорошо. Соседка женщины рассказала 360.ru, как все произошло.

«У нас есть мусорка, на которой стоит промышленный контейнер. <…> Очень высокий. Моя соседка утром пошла выбрасывать мусор, слышит там какой-то шорох, шевеление. Заглядывает — а там корги среди мешков. Живая корги, прямо в мусорном контейнере», — заявила она. По словам женщины, собака никак не могла сама забраться туда, потому что у нее короткие лапы.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Много рожала и оказалась на помойке без матки Корги сразу отвели к ветеринару. Врач заявил, что собаке четыре года и она очень много рожала. Возможно, животное использовали недобросовестные заводчики. «Скорее всего, у нее вырезали матку, потому что был шов. И выбросили на помойку. Возможно, она щенков выкормила, решили утилизировать после этого», — сказала собеседница 360.ru. По ее словам, по поведению собаки было видно, что на улице она почти никогда не находилась. Вероятно, животное держали в тесной комнате или клетке. На это также указывают длинные когти, которые выросли до такого предела, что травмировали лапки. Передвигаться собаке было очень больно.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Новые хозяева и новое имя Корги подстригли когти, сдали необходимые анализы. Теперь в целом она здорова. Для питомца нашли хозяев: из желающих выстроилась целая очередь. Многие сельчане прониклись историей. В итоге корги отдали одной из семей. Питомцу дали кличку Юта. 360.ru связался с новой хозяйкой животного. «Сейчас все в порядке, она в безопасности находится. Она очень хорошо кушает, потихоньку адаптируется к новым условиям, мы гуляем на участке, потому что она не умеет гулять на поводке», — рассказала в беседе с 360.ru жительница поселка Надежда. Она отметила, что всегда держала в доме животных. Помимо Юты, у нее есть пес и кошка. С псом корги подружилась, а с кошкой пока не ладит. Женщина уверена, что это временно.