В Москве такси опрокинулось после столкновения с каршерингом

В Москве на Ленинском проспекте столкнулись такси и каршеринг

В Москве машина такси перевернулась после столкновения с автомобилем каршеринга. Водитель и пассажиры не пострадали, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в 20:47 в районе дома № 102 по Ленинскому проспекту, подтвердили информацию в пресс-службе Дептранса столицы.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, что желтая машина такси двигалась по выделенной полосе для общественного транспорта, когда с прилегающей дороги выехал автомобиль каршеринга. После столкновения такси перевернулось на крышу и проскользило по дороге, а каршеринг съехал на обочину.

Источник 360.ru уточнил, что в такси находились водитель и два пассажира. Пассажирам медицинская помощь не потребовалась. Водителя осмотрела прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи.

В арендованном автомобиле ехали два человека. Они также не пострадали. Разлива топлива после столкновения не зафиксировали.

Накануне на Ленинградском шоссе такси врезалось в трактор дорожной службы. Пассажира легкового автомобиля госпитализировали.