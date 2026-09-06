На Ленинградском шоссе такси столкнулось с трактором дорожной службы

На Ленинградском шоссе такси столкнулось с трактором дорожников, пассажир оказался в больнице. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла незадолго до 7 часов рядом с домом 46 по Ленинградскому шоссе. На месте ДТП временно перекрыли проезд в сторону области.

У автомобиля Chery разворочен капот, пассажира с ушибом грудной клетки и тупой травмой живота перевезли в Боткинскую больницу. Водителю трактора дорожной службы оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Накануне на улице Большая Пироговская в центре Москвы автомобиль Ferrari столкнулся с Volkswagen Touareg и врезался в забор. Люди серьезных травм не получили.