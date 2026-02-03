В Москве спасли ребенка, оставленного в автомобиле при минусовой температуре

На улице Героев Панфиловцев в Северном Тушине прохожие увидели в запертом автомобиле младенца. Источник 360.ru сообщил подробности происшествия в Северо-Западном округе Москвы.

По его данным, около 14:42 в припаркованном автомобиле Opel на заднем сиденье был обнаружен годовалый ребенок, оставленный без присмотра. На место прибыли пожарные, которые вскрыли машину и извлекли его. До приезда полиции малыша временно разместили в пожарной машине.

Как уточняет источник, родители появились только около 15:36. На место также были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.

