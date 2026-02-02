Потерявшихся туристов нашли живыми на Камчатке

На Камчатке спасатели и полицейские спасли группу туристов, пропавших в районе Пущинских источников. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

По его словам, полицейские и спасатели проехали на снегоходах 10 километров. По пути они встретили один снегоход с двумя взрослыми из состава пропавшей группы. Они «пробивали» дорогу в сторону Пущино.

Остальные трое взрослых и трое детей находились на базе отдыха в домике, к которому и выдвинулись спасатели с полицией, забрав с собой встреченных путешественников.

«Забрали троих взрослых и троих детей и выдвинулись в сторону Пущино. Пострадавших нет. Группа движется к безопасному месту», — написал Лебедев.

Пропавшая группа направилась в сторону термальных источников еще в пятницу, 30 января. После того, как они не вернулись в назначенный срок и перестали выходить на связь, их родственники обратились за помощью.