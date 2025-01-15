В Москве спасли беременную собаку, застрявшую под ванной

В жилом доме на севере Москвы беременная собака застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. На вызов отправились спасатели, сообщил источник 360.ru.

Информация о происшествии в Дмитровском районе столицы поступила в диспетчерскую службу в 09:37. В квартире на Клязьминской улице, 11 животное залезло под ванную и застряло. Прибывшие на вызов спасатели достали собаку. Домашний питомец не пострадал.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли пса по кличке Сынок, который больше недели провел в трубе на высоте около 10 метров без еды и воды. После удачной операции спасатели заделали отверстие, чтобы другие животные не угодили в такую же ловушку.

В Уфе спасатели достали из расположенного в супермаркете автомата с мягкими игрушками кота. Животное забралось туда не самостоятельно — его поместили в автомат пьяные мужчины.