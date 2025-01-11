Десять дней на высоте. Чудесное спасение пса Сынка попало на видео

В Нижнем Новгороде спасли собаку по кличке Сынок, которая более недели провела в трубе без еды и воды. Видео уникальной спасательной операции опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС в официальном Telegram-канале .

Собака застряла в трубе на высоте около 10 метров. Попытки выманить его с помощью мяса и костей не принесли результатов. Прохожие обратились за помощью к МЧС.

В оперативную работу включились сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также работники аварийно-спасательных служб города и области.

Операция оказалась сложной. Собаку удалось достать только благодаря смелости спасателя первого класса Александра Плеснева. Он сам залез в трубу с одной стороны и, толкая животное, постепенно вывел его наружу.

После спасения «Сынок» сразу направился к ближайшей луже воды — собака показывала явные признаки обезвоживания. Спасатели, в свою очередь, предприняли меры предосторожности, закрыв отверстия в трубе, чтобы другие животные не попали в подобную ловушку.

Ранее спасение собаки в пригороде Кургана сняли на видео.