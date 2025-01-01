Пьяные мужчины засунули кота в автомат с мягкими игрушками в Уфе

Накануне Нового года сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, угодившего в автомат с мягкими игрушками, установленный в супермаркете на улице Первомайской. Об этом сообщил Telegram-канал «Спутник FM. Уфимская волна».
По словам очевидцев, кот оказался внутри автомата не самостоятельно — его туда поместили двое мужчин с яркими признаками алкогольного опьянения. Выбраться обратно животное не смогло.
На помощь коту пришли посетители супермаркета, вызвавшие спасателей. Они благополучно достали животное и отпустили на волю.
Ранее коту Толику из московского управления МЧС присвоили звание прапорщика. Ежедневно он посещает разводы караулов, встречает и провожает пожарных. Животное уже стало талисманом сотрудников части. Ему уже изготовили миниатюрные погоны и скоро сошьют крошечную форму.
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