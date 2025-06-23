В Москве скорой потребовалась помощь в госпитализации жителя ЮЗАО весом 200 кг

Скорая помощь в Москве запросила подмогу из-за пациента весом 200 килограммов. Об этом сообщил 360.ru источник.

По его информации, вызов на улицу Академика Волгина в Юго-Западный административный округ поступил из-за тромбоэмболии. Медики попросили пять человек и специальную тележку.

Позже выяснилось, что им удалось спустить пациента в машину. Им оказалась женщина.

Ранее помощь спасателей потребовалась 210-килограммовому жителю Марьиной Рощи. С чем его госпитализировали, не сообщалось.

Специальный транспорт также пришлось вызывать на Трифоновскую улицу для 55-летней москвички весом 300 килограммов.