В Москве скорой потребовалась помощь в госпитализации жителя ЮЗАО весом 200 кг
Скорая помощь в Москве запросила подмогу из-за пациента весом 200 килограммов. Об этом сообщил 360.ru источник.
По его информации, вызов на улицу Академика Волгина в Юго-Западный административный округ поступил из-за тромбоэмболии. Медики попросили пять человек и специальную тележку.
Позже выяснилось, что им удалось спустить пациента в машину. Им оказалась женщина.
Ранее помощь спасателей потребовалась 210-килограммовому жителю Марьиной Рощи. С чем его госпитализировали, не сообщалось.
Специальный транспорт также пришлось вызывать на Трифоновскую улицу для 55-летней москвички весом 300 килограммов.
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