Скорая вызвала спецтранспорт для перевозки 300-килограммовой москвички

Жительница Центрально района Москвы плохо себя почувствовала и вызвала скорую. Приехавшим на место медикам пришлось вызывать спецтранспорт из-за большого веса 55-летней пациентки, сообщил источник 360.ru.

Карета скорой помощи подъехала к жилому дому на Трифоновской улице. По данным собеседника 360.ru, перевезти в больницу необходимо женщину с весом 300 килограмм.

«Скорая на месте, [медики] ожидают прибытия спецтранспорта для перевозки крупногабаритных пациентов», — отметил он.

Ранее помощь спасателей потребовалось 35-летней москвичке весом в 120-130 килограмм, которая упала с ведущей в подвал лестницы и оказалась заблокирована. Она свалилась с лестницы, когда сидела на бордюре рядом с домом на улице Речников.

Муж пострадавшей попытался вытащить, но не смог сделать это в одиночку. На помощь женщине отправили специалистов МЧС.