В Москве ребенок выпал из окна на 6-м этаже
Девочка выпала из окна многоэтажки в российской столице. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
Дом семьи расположен в 3-м Павловском переулке. Трехлетняя девочка выжила, ее доставили в больницу.
Предварительно, ребенок забрался на подоконник, попытался опереться на москитную сетку и упал с шестого этажа.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Ходом разбирательства занимается Симоновская межрайонная прокуратура. Следователи выясняют, при каких обстоятельствах девочка оказалась у открытого окна и были ли в этот момент рядом взрослые.
В надзорном ведомстве напомнили, что москитные сетки не удерживают вес ребенка и не могут считаться защитой от падения. Родителям посоветовали не оставлять малышей без присмотра и не ставить мебель рядом с окнами, чтобы дети не могли забраться наверх.
Ранее двухлетний ребенок упал из окна в Ленобласти.