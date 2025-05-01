Двухлетний ребенок выпал из окна в Ленобласти

Двухлетний ребенок в городе Подпорожье в Ленобласти забрался на подоконник и выпал из окна второго этажа. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.
Ребенок открыл окно, когда родители отвлеклись. В результате он получил травмы, врачи оказывают ему помощь в больнице.
Следователи установят все обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку. В пресс-службе рекомендовали родителям устанавливать на окнах специальные замки, чтобы защитить детей от падения с высоты.
Ранее в Москве из окна школы прямо во время урока выпала одна из учениц. Девочка сидела за партой на задних рядах и неожиданно выскочила из окна на глазах у одноклассников и учителя. В результате падения с высоты она получила травмы.
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