В Москве ребенок чуть не ослеп из-за домашнего промывания носа

В Москве годовалый ребенок чуть не потерял зрение после домашнего промывания носа. Инфекция попала в глаз и началось воспаление. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мать ребенка рассказала журналистам, что у ее сына был сильный ринит, температура 39 градусов не спадала пять дней. Перед сном родители сделали мальчику назальное промывание. Процедура помогла — выделения прекратились и насморк прошел. Однако улучшение оказалось обманчивым.

Через четыре дня температура вернулась, а глаз ребенка опух. Его срочно отвезли в больницу и под наркозом сделали компьютерную томографию.

У мальчика выявили гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. Вокруг глаз скопился гной, из-за которого маленький пациент мог ослепнуть. Ребенку дали антибиотики и сделали аспирацию. В итоге гной ушел через нос. Сейчас мальчик поправляется.

Врачи отметили, что инфекция могла попасть в орбиту глаза из-за индивидуальных особенностей строения. При лечении ринита у детей, которые пока не умеют высмаркиваться, важна правильная аспирация. Если родители решат промывать нос ребенку, нужно подробно ознакомиться с техникой, например, опробовать на себе, чтобы определить необходимую силу напора струи.

Ранее школьник в Иванове впал в кому во время урока.