Школьник впал в кому во время урока в Иванове

Ученик одной из школ в Иванове впал в кому во время занятий. Об этом сообщили на странице городской Станции скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Экстренные службы вызвали в учебное заведение в сентябре. Медики обнаружили несовершеннолетнего в критическом состоянии. У него отсутствовало дыхание и были низкие показатели артериального давления и содержания кислорода в крови.

Сотрудники скорой помощи провели интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких. В результате у мальчика появились признаки самостоятельных попыток дышать.

После этого школьника госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии. Причина ухудшения самочувствия ребенка не уточнялась.

Ранее в школе в Павловском районе Воронежской области ученик умер на уроке физкультуры. Девятикласснику стало резко плохо, когда он бегал на разминке.