В Москве поймали мошенников, выманивших у московских пенсионеров 3 млн рублей

В Москве задержали мошенников, которые выдавали себя за социальных работников и предлагали компенсацию за якобы поддельные биологически активные добавки. Злоумышленники обманывали пенсионеров, общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Задержали группу лиц, подозреваемых в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали пожилые жители столицы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, обманным путем выманивали у пенсионеров деньги, обещая компенсации за якобы некачественные БАДы. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил три миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

Преступники действовали по продуманной схеме: курьер забирал деньги у пенсионеров, а его сообщник обналичивал средства, которые жертвы переводили на счета мошенников. Всего задержаны четверо подозреваемых. Среди них двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.

Ранее в Ярославле задержали 12 лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров. Члены преступной группы выдавали себя за сотрудников коммунальных служб. Они приходили в квартиры пожилых жителей Ярославля под предлогом проверки вентиляции. Обнаружив неисправность, мошенники говорили о необходимости срочного ремонта и показывали фиктивные постановления правительства.