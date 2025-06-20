В Ярославле задержали 12 лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров
В Ярославле полицейские выявили и задержали преступную группу из 12 лжекоммунальшиков, которые промышляли обманом пенсионеров. Подробности сообщила пресс-служба МВД.
Следствие установило, что мошенниками руководил 35-летний мужчина. Участники преступного сообщества под видом работников коммунальных служб проникали в квартиры пожилых ярославцев, якобы проверяли вентиляцию и сообщали о неисправности и необходимости срочного ремонта. Ссылались при этом на фиктивные постановления правительства.
Мошенники заставляли пенсионеров подписывать документы на чистку вытяжек. Потом они делали вид, что проводили работы, в том числе ароматизируя помещения.
Правоохранители установили шесть эпизодов обмана пенсионеров, по ним возбудили уголовное дело.
В Москве ранее задержали банду из 12 лжеэлектриков. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников официального поставщика электроэнергии и убеждали людей в необходимости заменить оборудование.