В Ярославле задержали 12 лжекоммунальщиков, обманывавших пенсионеров

В Ярославле полицейские выявили и задержали преступную группу из 12 лжекоммунальшиков, которые промышляли обманом пенсионеров. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Следствие установило, что мошенниками руководил 35-летний мужчина. Участники преступного сообщества под видом работников коммунальных служб проникали в квартиры пожилых ярославцев, якобы проверяли вентиляцию и сообщали о неисправности и необходимости срочного ремонта. Ссылались при этом на фиктивные постановления правительства.

Мошенники заставляли пенсионеров подписывать документы на чистку вытяжек. Потом они делали вид, что проводили работы, в том числе ароматизируя помещения.

Правоохранители установили шесть эпизодов обмана пенсионеров, по ним возбудили уголовное дело.

В Москве ранее задержали банду из 12 лжеэлектриков. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников официального поставщика электроэнергии и убеждали людей в необходимости заменить оборудование.