В Москве пенсионер отдал телефонным мошенникам более 10 миллионов рублей

Пожилой житель Москвы отдал телефонным мошенникам более 10,4 миллиона рублей после серии звонков о якобы проверке со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Сначала мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником организации, где пенсионер раньше работал. Человек предупредил о возможной утечке данных. Затем в разговор вступили люди, назвавшие себя силовиками. Они заявили, что кто-то пытался перевести деньги со счета москвича на незаконные цели, и убедили его соблюдать полную тайну.

Чтобы усилить давление, аферисты прислали пенсионеру мобильный телефон с уже установленными приложениями и потребовали общаться только через него. Родным рассказывать о происходящем они запретили.

Поверив звонившим, мужчина снял сбережения, которые мошенники потребовали перевести на безопасный счет. Средства он положил в банковскую ячейку, а затем передал наличные сообщнице аферистов.

«Деньги в размере более 10,4 миллиона рублей мужчина передавал в полиетиленовых пакетах, прикрыв сверху картоном», — уточнила пресс-служба.

Позже мошенники попытались выманить у пенсионера еще пять миллионов рублей. Они убедили его, что в другом регионе кто-то оформил кредит под залог его квартиры. Мужчина понял, что его обманули, только когда решил занять эту сумму у родственника.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла дело на контроль. Следователи намерены установить всех участников мошеннической схемы.

Ранее в МВД напомнили о еще одной популярной у мошенников схеме. Они выдают себя за сотрудников суда и сообщают, что жертве необходимо явиться в суд за документами, которые были направлены через портал «Госуслуги».