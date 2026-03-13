В МВД напомнили о мошеннической схеме с повестками в суд

МВД: аферисты продолжили выманивать коды из СМС под предлогом вызова в суд

Телефонные мошенники продолжили использовать схему, при которой они выдают себя за сотрудников суда. Об этом сообщили в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты звонят гражданам и утверждают, что тем необходимо явиться в суд за документами, которые были направлены через портал «Госуслуги». Для подтверждения личности собеседника просят продиктовать код из СМС.

В МВД пояснили, что таким способом мошенники пытаются получить доступ к учетной записи человека. После этого они могут использовать аккаунт в собственных целях.

На фоне роста подобных случаев россиян призвали быть бдительными и не сообщать посторонним коды из сообщений.

«Любую информацию о повестках и судебных документах следует проверять только через официальные источники», — отметили в киберполиции.

Один из операторов сотовой связи пригласил жителей Подмосковья на бесплатный курс по кибербезопасности. Слушателям объяснят, по каким признакам можно распознать афериста и как избежать обмана.