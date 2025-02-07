В Москве начали эвакуацию из школы после звонка о минировании

В московской школе начали эвакуацию детей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, все началось со звонка в пожарную часть. На том конце провода заявили, что взорвут школу в районе Ясенево. Также, по предварительной информации, говорили о деньгах.

На место ЧП прибыли полицейские. Людей из учреждения эвакуируют в соседнее здание.

В январе сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из здания из-за угрозы минирования. В пресс-службе музея сообщили, что им отправили «анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности».

Экспозиционные залы и служебные помещения сразу начали проверять сотрудники безопасности и росгвардейцы. Посетителям предложили посмотреть выставки в другой день.