Посетителей Эрмитажа эвакуировали после сообщений о минировании

Сотрудники Эрмитажа вывели всех посетителей из здания из-за угрозы минирования. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.
По данным источника, сотрудники получили «анонимное сообщение с угрозой режиму безопасности». Сейчас экспозиционные залы и служебные помещения Эрмитажа проверяют сотрудники безопасности музея и Росгвардии.
«Посетители с сегодняшними билетам смогут посетить выставки в любой другой день», — рассказали в музее.
На прошлой неделе из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей торгового центра «Филион» в Багратионовском проезде на западе Москвы. Источник 360.ru рассказал, что в спасательную службу поступило анонимное сообщение о том, что устройства на зарядке телефонов заминированы. Прибывшие на место кинологи проверили помещение и территорию «Филиона» и не обнаружили там взрывных устройств.
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