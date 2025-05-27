На западе Москвы под днищем автомобиля нашли подозрительную коробку

Под днищем машины, припаркованной на Ленинском проспекте в Москве, заметили подозрительную коробку, обмотанную скотчем. Автомобиль может принадлежать военному, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
По его данным, странный предмет обнаружили под белой машиной марки Toyota.
«Место оцеплено», — добавил собеседник 360.ru.
Ранее во дворе жилого дома в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen Golf. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Высокопоставленный военный в момент взрыва выходил из подъезда многоэтажки.
Позже правоохранители задержали подозреваемого в подрыве. Мужчина признался, что действовал по заданию украинского куратора.
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