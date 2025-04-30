В Москве на два месяца закрыли культовый ресторан Sartoria Lamberti

Ресторан Sartoria Lamberti в Москве закрыли на два месяца из-за нарушений СанПиН

В культовом ресторане Sartoria Lamberti в центре Москвы выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. За это Тверской суд столицы приостановил его деятельность на два месяца, сообщил ТАСС. .

«Признать ООО „Лигарест“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП России, назначить обществу наказание в виде приостановления его деятельности на срок 60 суток», — заявили в суде.

Протокол в отношении ресторана составил территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЦАО Москвы.

Во время проверки специалисты обнаружили в ресторане более 10 нарушений. Среди них — несоответствие планировки производственных помещений техническим требованиям, особенно в цеху, где готовили десерты с кремом.

Также инспекторы нашли в одном из цехов личные вещи сотрудника (телефон и портмоне), отсутствие бактерицидного оборудования для обеззараживания воздуха, были немаркированные ножи для мяса и рыбы и готовые блюда без указания срока годности.

Ранее на юго-востоке Москвы приостанавливали деятельность ресторана «The БЫК». Владельца заведения обвинили в административном правонарушении по статье КоАП о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания.