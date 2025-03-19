Ресторан «The БЫК» на юго-востоке Москвы временно закрылся по решению суда

Лефортовский районный суд Москвы приостановил на 40 суток работу ресторана «The БЫК» на Душинской улице. Центральный вход в ресторан опечатали. Заведение закрыли после проверки Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба управления ведомства по городу.

Владельца ресторана признали виновным в административном правонарушении по статье КоАП о санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания. В рамках проверки Роспотребнадзор снял с реализации 91,1 килограмма обезличенной пищевой продукции, опасной для потребителей.

«Были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов», — отметили в пресс-службе.

Ранее еще один ресторан сети закрыли на улице 2-я Брестская в Москве. Заведение приостановило работу на 60 суток после жалобы об отравлении одного из посетителей. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили бактерии группы кишечных палочек.