В Москве мужчина разбил спорткар топором

«112»: мужчина с топором разгромил спорткар на парковке в Москве

На парковке в Москве мужчина топором повредил спорткар Nissan GT-R. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «112» .

На записи мужчина сначала разбил левое боковое стекло автомобиля, припаркованного на Новоясеневском проспекте, а затем ударил по лобовому стеклу, капоту, фарам и крыше. Перед уходом он повредил правое боковое стекло машины.

Затем злоумышленник сел в свой автомобиль и скрылся. Причины поступка и размер ущерба остались неизвестными. О задержании мужчины и возбуждении уголовного дела официальные источники также не сообщали.

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