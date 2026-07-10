Ревнивая женщина разбила машину своего изменника-возлюбленного в Томской области

Жительница города Асино в Томской области из ревности разбила машину своего возлюбленного. Мужчина написал заявление в дежурную часть, сообщила пресс-служба Томской полиции.

«Потерпевший рассказал полицейским, что на ночь оставил автомобиль марки Honda припаркованным возле дома по улице Сентябрьской города Асино, а на следующий день обнаружил его с многочисленными повреждениями», — отметили в сообщении.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения на месте происшествия и установили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Асино.

Девушка признала вину и рассказала, что разбила деревянной палкой машину возлюбленного после того, как узнала о его измене. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

В мае в Санкт-Петербурге мужчина облил бывшую подругу кислотой, выстрелил из травмата и ранил ножом. Девушка попала в реанимацию с множественными химическими ожогами и травматическими ранениями.