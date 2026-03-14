В Москве фура легла на бок после ДТП с двумя легковушками
Источник 360.ru: 2 человека пострадали в аварии с фурой и легковушками в Люблине
Утром 14 марта в столичном районе Люблино произошла авария, пострадали два человека. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
В ДТП на Люблинской улице попали один грузовой и два легковых автомобиля. Фура после столкновения перевернулась на бок.
Прибывшие на место оперативные службы перекрыли одну полосу движения, пострадавших отвезли в больницу. Причины аварии выясняются, информация о розливе топлива не поступала.
Днем ранее авария с участием легкового автомобиля и маршрутки произошла в Троицке. Травмы получили 10 человек, среди них несовершеннолетний, которого оперативно привезли в НИИ детской хирургии и травматологии. Полицейские перекрывали две полосы движения в сторону Москвы.
В ночь на 14 марта на трассе в Челябинской области столкнулись внедорожник SsangYong и Lada Priora, жертвами стали четыре человека.