В Москве фура легла на бок после ДТП с двумя легковушками

Источник 360.ru: 2 человека пострадали в аварии с фурой и легковушками в Люблине

Утром 14 марта в столичном районе Люблино произошла авария, пострадали два человека. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

В ДТП на Люблинской улице попали один грузовой и два легковых автомобиля. Фура после столкновения перевернулась на бок.

Прибывшие на место оперативные службы перекрыли одну полосу движения, пострадавших отвезли в больницу. Причины аварии выясняются, информация о розливе топлива не поступала.