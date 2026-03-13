В аварии с маршруткой в Троицке пострадали 10 человек

Десять человек пострадали из-за столкновения двух авто в Троицке

Утром 13 марта в Троицке произошла авария с участием маршрутки и легкового автомобиля, пострадали 10 человек, среди них есть несовершеннолетний. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ребенка оперативно доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также травмы получила беременная женщина, ее состояние неизвестно.

На месте происшествия работают пять машин скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции, они перекрыли две полосы движения в сторону Москвы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, информация о розливе топлива не поступала.

Ранее в пятницу автобус в Новой Москве насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, в ситуации разбираются правоохранительные органы.