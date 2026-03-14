Четыре человека погибли при столкновении легковушек в Челябинской области

В Челябинской области на трассе столкнулись Lada Priora и внедорожник SsangYong Rexton, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария случилась вечером 13 марта на 20-м километре автодороги Миасс — Карабаш — Кыштым. По предварительной информации, водители автомобилей столкнулись при встречном движении.

Водитель внедорожника (1967 года рождения) не был пристегнут ремнем безопасности. Он скончался на месте от полученных травм. Водитель Lada Priora (2003 года рождения) и пассажиры (1992 и 2001 годов рождения) также не были пристегнуты ремнями безопасности, все погибли. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа полиции прибыла на место ДТП, проводится проверка.

