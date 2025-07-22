В Москве двое рабочих пострадали из-за удара молнии

В Москве молния ударила по стройплощадке в районе Кунцево, пострадали двое рабочих. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Одного из пострадавших госпитализировали, второго врачи осмотрели на месте.

Ранее трагический случай произошел в Республике Тыва. На чабанской стоянке в местности Кызыл-Кожагар 13-летний подросток помогал родным присматривать за табуном лошадей. 19 июля он вместе с братом поехал в степь пригнать животных, в этот момент в него ударила молния. Мальчик погиб на месте.

Также молния ударила по рыбакам на озере в Кемеровской области. Погиб один человек, еще двое отделались легкими ожогами благодаря резиновым сапогам.