Молния убила подростка в Туве

СК сообщил о гибели 13-летнего мальчика после удара молнией в Туве

В Республике Тыва молния попала в 13-летнего подростка, он погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

На чабанской стоянке в Кызыл-Кожагаре мальчик помогал родным присматривать за стадом лошадей. Вместе с братом подросток 19 июля отправился в степь, чтобы пригнать табун, и во время поездки в него ударила молния.

Следователи для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили свидетелей и провели осмотр места происшествия. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Ранее в горах Карачаево-Черкесии молния убила пастуха и все его стадо. В полиции назвали случившееся несчастным случаем.

Также молния ударила по рыбакам на озере в Кемеровской области. Погиб один человек, еще двое отделались легкими ожогами благодаря резиновым сапогам.