Молния ударила по группе рыбаков на озере в Кемеровской области

Рыбалка на озере в грозу около поселка Березовая Грива в Кемеровской области обернулась гибелью для местного жителя. Как сообщил Telegram-канал Mash , мужчина скончался от удара молнии.

Двое приятелей погибшего отделались легкими травмами благодаря резиновым сапогам, уточнили авторы сообщения.

Издание NGS42.RU со ссылкой на источники в медицинских кругах уточнило, что рыбаки отдыхали на озере в минувший вторник, 15 июля. По словам собеседника журналистов, на время грозы мужчины не стали искать укрытия от дождя. Погубившая рыбака молния ударила в землю рядом с отдыхающими.

«От удара пострадали три человека, один из них, 37-летний житель Осинников, скончался до приезда медиков. Врачи лишь констатировали смерть», — заявил источник.

Он добавил, что приятелям погибшего медики оказали первую помощь. Угрозы для их жизни нет.

В минувший понедельник, 14 июля, на пляже тульского пансионата «Шахтер» от ударившей в мокрый песок молнии погибли три человека. Региональный Следственный комитет начал проверку.