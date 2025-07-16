Молния ударила по группе рыбаков на озере в Кемеровской области
Mash: молния убила рыбака на озере в Кемеровской области
Рыбалка на озере в грозу около поселка Березовая Грива в Кемеровской области обернулась гибелью для местного жителя. Как сообщил Telegram-канал Mash, мужчина скончался от удара молнии.
Двое приятелей погибшего отделались легкими травмами благодаря резиновым сапогам, уточнили авторы сообщения.
Издание NGS42.RU со ссылкой на источники в медицинских кругах уточнило, что рыбаки отдыхали на озере в минувший вторник, 15 июля. По словам собеседника журналистов, на время грозы мужчины не стали искать укрытия от дождя. Погубившая рыбака молния ударила в землю рядом с отдыхающими.
«От удара пострадали три человека, один из них, 37-летний житель Осинников, скончался до приезда медиков. Врачи лишь констатировали смерть», — заявил источник.
Он добавил, что приятелям погибшего медики оказали первую помощь. Угрозы для их жизни нет.
В минувший понедельник, 14 июля, на пляже тульского пансионата «Шахтер» от ударившей в мокрый песок молнии погибли три человека. Региональный Следственный комитет начал проверку.