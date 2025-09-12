В Москве девушка пыталась сбежать от парня по канату из одеял, но сорвалась

В Москве девушка решила покинуть квартиру по самодельной веревке из одеял, но не удержалась и рухнула. Попытка побега произошла в одном из многоэтажных домов по проспекту Маршала Жукова, сообщил источник 360.ru.

По словам очевидца, девушка привязала к балкону на третьем этаже несколько одеял. Потом хотела по ним спуститься, но упала. На помощь пострадавшей сбежались местные жильцы и ее отец, которые вызвали скорую помощь.

Девушка находилась в сознании, поэтому смогла рассказать, что поссорилась с парнем. Когда молодой человек запер подругу в квартире, она решила выбраться на улицу через балкон.

Медики доставили пострадавшую в больницу.

