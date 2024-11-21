Обрушившийся на Москву и Подмосковье шторм сняли из космоса

Роскосмос показал кадры бушующего в Москве и Подмосковье шторма со спутника

Пришедший в Москву и Московскую область шторм принес с собой обильные осадки и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Снятые спутником «Метеор-М» кадры бушующей стихии опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Подмосковный главк МЧС ранее предупредил жителей о приходе холодного атмосферного фронта с сильными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а также о сильном ветре с порывами до 27 метров в секунду.

В ведомстве заявили, что предупреждение продлится до 09:00 пятницы, 22 ноября.

Спасатели попросили жители переждать ураган в зданиях. Тем, кто остался на улице, рекомендовали не подходить к шатким строениям, плохо закрепленным конструкциям, рекламным щитам и оборванным проводам.

Синоптик Александр Ильин в комментарии 360.ru заявил что резкое похолодание в Москву и Московскую область придет в пятницу. По его оценке, столбики термометров опустятся до нуля градусов и вполне могут перейти на отрицательное значение.