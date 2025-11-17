В Москве частично перекрыли внутреннюю сторону МКАД

В Москве перекрыли движение на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта, а также на съезде на кольцевую магистраль с Варшавского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда. Зачем потребовалось перекрывать дорогу, не сообщается.

Ранее массовое ДТП вызвало заторы на внешней стороне автодороги в районе 63-го километра (в районе пересечения с Новорижским шоссе). Столкнулись несколько автомобилей, один из них опрокинулся. Чтобы восстановить движение в штатном режиме, понадобилось около получаса.