Массовое ДТП затормозило движение на 63-м километре МКАД

Утром 27 октября на внешней стороне 63-го километра МКАД (перед съездом №62) столкнулись несколько машин. В итоге одна из них перевернулась, сообщила пресс-служба Дептранса.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Сначала из-за аварии появились трудности с движением на один километр. Через полчаса все восстановилось.

Ранее страшная авария с автокраном случилось на Камчатке. Две женщины ехали в детский сад, чтобы сделать детям прививки. Водитель «KR-25H-V2 КАТО» не уступил дорогу и задел их машину секцией стрелы. В итоге авто откинуло в фонарь.

До этого крупная авария произошла в центре Москвы. Столкнулись Lada и Geely. В результате ЧП два подростка получили травмы – мальчик 2013 года рождения и девочка 2010 года рождения. На место прибыли правоохранители и сотрудники оперативных служб.