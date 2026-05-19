В Москве арестовали блогера, прокатившегося на диване по улице

Пресненский суд Москвы назначил блогеру Марку Булаху административный арест на 15 суток после поездки на диване по центру столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В мае Булах и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) проехали по улице Малой Бронной на диване, который закрепили на двух самокатах. Свою поездку блогеры снимали на камеру. По сообщениям очевидцев, из-за этого на дороге образовалась пробка.

«Суд установил, что 16 мая 2026 года в вечернее время Булах принимал участие в массовом непубличном мероприятии с одновременным пребыванием граждан в публичных местах, создавшем помехи движению транспортных средств и пешеходов, доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры в микрорайоне Патриаршие пруды», — рассказали в пресс-службе.

По итогам разбирательства суд определил наказание Булаху в виде административного ареста.

Блогера уже не раз доставляли в полицию после съемок резонансных пранков. Била также ранее привлекали к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

