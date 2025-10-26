Пранкер Лексус назвал правила цифровой гигиены

Пранкер Лексус призвал защищаться от мошенников с помощью кодовых слов

Пользователи Сети должны соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвами мошенников. Им нужно всегда помнить, что любой звонок является потенциальной угрозой, сообщил ТАСС пранкер Лексус.

Он призвал всегда использовать кодовые слова и отказаться от передачи конфиденциальных данных.

«Первое правило: каждый звонок — потенциальная угроза, потенциальный риск. Многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. Думаю, что важно создать определенные офлайн-слова, офлайн-пароли», — рассказал Лексус.

Пранкер напомнил, что мошенники активно используют искусственный интеллект и мессенджеры, а также придумывают новые схемы. Лексус добавил, что аферисты собирают информацию о жертвах, создают доверительные легенды и атакуют не массово, а точечно.

