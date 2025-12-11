В Москве 102-летний пенсионер попал в ДТП. С него потребовали 400 тысяч рублей

В столице 102-летний ветеран Гарри Ножников попал в ДТП. Теперь с него пытаются взыскать через суд 400 тысяч рублей. Подробности сам пенсионер рассказал в комментарии 360.ru.

Авария случилась еще два с половиной года назад. Водитель ждал на обочине, когда освободится место на парковке. Через время пенсионер решил отъехать назад и случайно задел Mercedes москвички, стоявший в неположенном месте.

Пенсионер считает, что стал жертвой мошенников. Иск на 400 на него подал некий юрист Артем Карпухин, который не является ни участником ДТП, ни владельцем авто.

«Они получили страховое возмещение в „Росгосстрахе“, у них там ОСАГО. И потом продали это дело за 100 тысяч этому самому Карпухину. Вообще схема безобразная. Если бы был молодым, я бы, конечно, это дело раскрутил, но мне сейчас нельзя ни в коем случае. Мне хочется еще пожить немножко», — сказал пенсионер.

Он добавил, что Карпухин таким образом делает «бизнес». Дело затянулось в том числе из-за того, что юрист не являлся на заседания суда.