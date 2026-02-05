В Москве 10 постояльцев частного пансионата попали в больницу с инфекцией

В Красной Пахре 10 человек из частного пансионата попали в больницу с подозрением на инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На момент прибытия на место работников прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов в пансионате находились более 150 постояльцев, а также персонал», — отметили в надзорном ведомстве.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Дело передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного СК.

Ранее в доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зафиксировали вспышку гриппа А.