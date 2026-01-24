Вспышка гриппа началась в доме-интернате Кемеровской области

В доме-интернате для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области зафиксировали вспышку гриппа А. По предварительным данным, постояльцы могли заболеть гонконгским гриппом, сообщил телеграм-канал Shot .

«Заболели 46 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Постояльцы Прокопьевского дома-интерната жалуются на лихорадку, высокую температуру до 40 градусов, сильную головную боль и ломоту в теле. Их госпитализировали», — сообщили в журнале.

Специалисты устанавливают, какой подтип гриппа А поразил людей. Одна из версий — это гонконгский грипп.

Источник РЕН ТВ также подтвердил, что в кемеровском ПНИ произошло массовое заражение гриппом группы А. По данным издания, из Прокопьевского дома-интерната в больницы доставили 44 человека с состоянием средней тяжести и двух — в тяжелом.

В Кемеровской области начали доследственную проверку по двум статьям УК РФ после сообщений о массовом заболевании пациентов медицинского учреждения в Прокопьевске. Первая касается нарушения санитарных правил, которое привело к массовому заболеванию людей и создало угрозу для здоровья других. Вторая статья касается халатности. Об этом сообщила пресс-служба Следкома Кузбасса.

Ранее некоторые пациенты после перенесенного гонконгского гриппа отмечали ухудшение зрения. Врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, что при развитии инфекции у пациента появляется сухость глаз, которую вызывают изменения продукции слезной жидкости. Тем не менее при ухудшении зрения специалист рекомендовала пройти обследование у офтальмолога.