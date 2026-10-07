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    В московском ресторане посетительницы нашли червя в устрице

    Посетительницы ресторана в Москве обнаружили живого червя внутри устрицы во время еды. К этому моменту они уже успели съесть часть блюда, кадры завирусились в социальных сетях.

    Представитель ресторана предположил, что находка могла быть связана с высокой свежестью морепродукта. По его словам, подобные случаи возможны при подаче устриц.

    Ранее москвичке в упаковке с руколой попалась живая лягушка, о чем она рассказала в соцсетях. Комментаторы пошутили, что земноводное — точное свидетельство, что товар экологичный и свежий.

    До этого в Челябинской области на обед школьникам раздали компот с червями. Региональная прокуратура начала проверку.

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