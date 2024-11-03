Свежее не бывает. Москвичка нашла живую лягушку в упаковке рукколы

Москва Live: на прилавке магазина нашли упаковку рукколы с лягушкой

Фото: Pxhere

Товар необычайной свежести попался москвичке на прилавке одного из магазинов — в упаковке с рукколой была живая лягушка. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва Live».

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении паблика, видно, что в контейнере с зеленым салатом сидит маленькая лягушка и шевелит лапами.

«За здоровую еду», — гласит надпись на упаковке.

В комментариях под постом появилось много шуток по поводу того, что товар точно свежий и экологичный.

«Комплимент от шефа», — пошутила одна из читательниц.

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