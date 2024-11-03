Свежее не бывает. Москвичка нашла живую лягушку в упаковке рукколы
Москва Live: на прилавке магазина нашли упаковку рукколы с лягушкой
Товар необычайной свежести попался москвичке на прилавке одного из магазинов — в упаковке с рукколой была живая лягушка. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва Live».
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении паблика, видно, что в контейнере с зеленым салатом сидит маленькая лягушка и шевелит лапами.
«За здоровую еду», — гласит надпись на упаковке.
В комментариях под постом появилось много шуток по поводу того, что товар точно свежий и экологичный.
«Комплимент от шефа», — пошутила одна из читательниц.
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