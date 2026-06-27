В московском ПВЗ разгорелся скандал между клиентами и «неулыбчивым» сотрудником

В одном из пунктов выдачи заказов в Москве произошел конфликт между посетителями и сотрудником. Видео распространили в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как между женщиной, мужчиной и сотрудником ПВЗ возникает словесная перепалка. Во время конфликта в адрес работника звучат оскорбления, а также высказывания о приезжих. Кроме того, участники спора бросают в помещении различные предметы.

Что стало причиной конфликта и чем он завершился, достоверно неизвестно. После публикации ролика пользователи соцсетей начали активно обсуждать случившееся. Многие оставили положительные отзывы о работе сотрудника на онлайн-картах пункта выдачи заказов.

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