В московском поселке Курилово нашли желтый беспилотник недалеко от ЛЭП

Вблизи линии электропередачи на Центральной улице в поселке Курилово в Москве нашли беспилотник. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, аппарат желтого цвета, визуально напоминает ракету. Очевидцы обнаружили его торчащим из земли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников на подлете к столице. На места падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

Также на фоне сообщений о дронах в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

После полуночи Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили 81 беспилотник над Россией. Дроны уничтожили в Белгородской, Калужской, Брянской областях, Крымом и других регионах.