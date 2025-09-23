За ночь силы ПВО сбили 11 беспилотников на подлете к Москве

В течение ночи на подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Начиная с 00:04 до 04:24 глава города сообщал о сбитых беспилотниках.

«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в последней публикации.

Общее количество сбитых дронов в ночь на вторник достигло 11.

Кроме того, на фоне сообщений о БПЛА в аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

После полуночи Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 81 украинский беспилотник над Россией. Дроны ликвидировали в Белгородской, Калужской, Брянской, Курской областях, над Московским регионом, Рязанской, Ростовской, Тульской областями, Крымом и Черным морем.