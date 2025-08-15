Утром 15 августа ЧП произошло в Московском монетном дворе. Человеку раздробило пальцы рук. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о происшествии на юге Москвы в Даниловском районе на улице Даниловский Вал поступило в спасательную службу в 10:01. Пострадал 38-летний местный житель.

На место прибыли спасатели. Насколько тяжелыми оказались увечья пострадавшего, уточняется.

Ранее стало известно, что 50-летней москвичке зажало руку в аппарате для перемешивания теста в торговом центре «Бухта» на северо-востоке столицы. С кровотечением и повреждением внешних тканей женщину передали врачам скорой помощи.