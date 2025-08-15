Москвичке зажало руку в аппарате для перемешивания теста

Утром 15 августа 50-летней женщине зажало руку в аппарате для перемешивания теста в столичном торговом центре «Бухта». Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП на северо-востоке столицы поступило в экстренную службу в 07:39 по московскому времени. На место происшествия прибыли спасатели.

Деблокировать пострадавшую удалось к 08:32. С кровотечением и повреждением внешних тканей женщину передали врачам скорой помощи.

