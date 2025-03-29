В Мьянме произошло повторное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 2 км от столицы Мьянмы Нейпьидо
Днем 29 марта в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Позднее сейсмологи снизили магнитуду толчков до 5,1, а также увеличили удаленность эпицентра от Нейпьидо до 19 километров и глубину землетрясения с одного километра до десяти.
Подземный толчок зафиксировали в 15:50 по местному времени. В Нейпьидо проживает около миллиона человек. Информация о новых разрушениях и пострадавших не поступала
В пятницу на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1002 человека, травмы получили 2376.
Ранее в Нейпьидо перестал работать интернет и отключилось электричество, местные власти для разбора завалов используют крупную спецтехнику.