В Мьянме произошло повторное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 2 км от столицы Мьянмы Нейпьидо

Днем 29 марта в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо произошло новое землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Позднее сейсмологи снизили магнитуду толчков до 5,1, а также увеличили удаленность эпицентра от Нейпьидо до 19 километров и глубину землетрясения с одного километра до десяти.

Подземный толчок зафиксировали в 15:50 по местному времени. В Нейпьидо проживает около миллиона человек. Информация о новых разрушениях и пострадавших не поступала

В пятницу на территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли 1002 человека, травмы получили 2376.

Ранее в Нейпьидо перестал работать интернет и отключилось электричество, местные власти для разбора завалов используют крупную спецтехнику.